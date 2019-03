« Je me sens un peu coupable »: le mea culpa d’Antoine Griezmann

A l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, l’Atletico Madrid a été éliminé par la Juventus Turin (2-0, 0-3) ce mardi. Au micro de RMC Sport, l’attaquant madrilène Antoine Griezmann n’a pas caché sa déception et a assumé ses responsabilités.

Après leur « match parfait » à l’aller (2-0), de l’aveu même d’Antoine Griezmann, l’Atlético a sombré sur le terrain de la Juve ce mardi (3-0), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Turinois éliminent les Madrilènes grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo.

« Déçu oui. J’aurais peut-être dû rentrer plus en jeu, toucher plus le ballon comme à l’aller, amener le match à mon rythme… Je me sens un peu coupable. Ce n’était pas un bon jour, on a fait les mauvais choix. Il faudra revenir, je crois encore en ce club. On fera tout. Il nous a tout manqué aujourd’hui, défensivement et offensivement, on est vraiment passé à travers », a analysé l’international français sur RMC Sport.

Face aux Colchoneros, un bourreau nommé CR7, qui a inscrit 25 buts contre l’Atlético durant sa carrière. « C’est un grand joueur, on sait qu’il peut faire la différence à chaque qualification, poursuit Griezmann. On l’avait bien pris à l’aller et cela s’est mal passé aujourd’hui » , a lâché le champion du Monde 2018.