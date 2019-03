Jacques Chirac: la mère de son gendre réfute la thèse de suicide 26 ans après

La mort prématurée du premier époux de Claude Chirac, Philippe Habert en avril 1993, sept mois seulement après leur mariage, n’était pas un suicide comme l’aurait crut tout le monde. En effet, Philippe Habert avait été retrouvé mort à son domicile et après des enquêtes, l’expertise médico-légale révéla une forte concentration de médicaments dans son estomac. Une thèse que la mère de ce dernier a soutenue dans le livre d’Erwan L’Eléouet « Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête », paru aux éditions Fayard et consacré à l’ex première dame.

« S’il avait voulu partir, il m’aurait laissé un mot, témoigne pour la première fois Jacqueline Habert (…) Il n’y avait rien que j’ignorais de Philippe et que lui ignorait de moi. On se téléphonait cinq à six fois par jour et vous croyez qu’il serait parti sans rien me dire (…) Il m’aurait dit : Maman, je préfère partir ». Et la dernière phrase que j’ai eu au téléphone, parce que justement, il était plus ou moins énervé, je lui ai demandé : » Ça va quand même ? ». Il m’a répondu : « j’ai toute la vie devant moi ». rapporte le magazine Gala.