Iris Mittenaere s’affiche en petite culotte et choque ses détracteurs (photo)

Après ses vacances à Paris, Iris Mittenaere s’est affichée en culotte, et au soleil sur instagram. A travers cette publication, la jeune femme s’est attirée les foudres de certains internautes pour une raison bien précise.

Il y a quelques jours, Iris Mittenaere était en vacance à Paris en compagnie de Camille Cerf. A son retour, Iris Mittenaere a eu envie de faire un petit tour en arrière en partageant une photo d’elle, en culotte. Seulement, qu’elle ne pensait pas certainement subir l’acharnement, ou tout simplement la jalousie de ses abonnés en publiant un simple cliché sexy diffusé le mardi 5 mars 2019. « Ça y est ! Je peux vous l’annoncer. Je suis la nouvelle meneuse de revue du prochain spectacle de @kameloualioff au @paradislatin. Quand j’étais petite, j’étais une fan absolue de la star academy. Je prenais des cours de danse, et rêvais de devenir un jour danseuse pour Kamel Ouali… en grandissant, j’ai laissé tomber ce rêve que je pensais impossible. Je me suis consacrée à mes études et j’ai complètement arrêté la danse. Après avoir réalisé des rêves de femme, comme celui de miss univers, de défilés, de voyages… » a t-elle écrit en légende de sa photo Instagram.

Elle a aussi ajouté : « Je réalise aujourd’hui mon tout premier rêve. Mon rêve de petite fille. La petite iris est tellement émue aujourd’hui de pouvoir vous dire qu’elle sera sur scène, qu’elle dansera et chantera comme ses idoles, et le tout grâce à Kamel … la vie fait bien les choses. Je ne remercierai jamais assez le destin pour toutes ces merveilles qui m’arrivent. A bientôt sur la scène du @paradislatin ».

Comme l’indique la publication sur instagram, la Lilloise de 26 ans s’est immortalisée en chemise et petite culotte en dentelle. Mais alors que certains ont tiqué sur le petit abricot brodé sur le dessous, ou encore sur le tatouage au henné qui pare la main de la jeune femme, d’autres sont interessés par une trace sur sa cuisse droite. « Je suis aveugle ou je vois des cicatrices sur tes cuisses ? », « Comme quoi on peut être miss univers et avoir des vergetures », « Vergeture en haut de la cuisse ? Y’a du laisser-aller ! », peut-on lire dans les commentaires.