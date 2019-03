Indice du bonheur de l’ONU : le Bénin classé 6e pays le plus heureux de l’Afrique subsaharienne

Le Bénin est le 6e pays le plus heureux de l’Afrique subsaharienne et le 102e du monde, selon un rapport de l’ONU publié mercredi 20 mars. Comme en 2018, c’est la Finlande qui occupe la première place du classement en 2019, avec la population la plus heureuse au niveau mondial. Elle est suivie par le Danemark et la Norvège.

Le World Happiness Report 2019, produit par l’ONU, indique que le Bénin, qui était à la 155 ème place en 2017 est venu à la 143ème place en 2018 pour aboutir, cette année 2019, à la 102è position. Une remarquable évolution qui fait de ce pays aux 11 millions d’habitants, le pays qui a eu, au plan mondial, le plus de changements positifs pour le mieux être de sa population, selon le même rapport.

Cette année, le rapport, qui étudie 156 pays, s’est concentré sur le bonheur et la communauté: comment le bonheur a changé au cours des 12 dernières années et comment les technologies de l’information, la gouvernance et les normes sociales influencent les communautés.

La Finlande est, pour la deuxième année consécutive, le pays le plus heureux du monde tandis que le Soudan du Sud, en proie à la guerre, occupe la dernière place.

Pour cette année 2019, voici le Top 10 des pays les plus heureux de l’Afrique subsaharienne (un total de 48 pays)

Ile Maurice Nigéria Cameroun Ghana Côte d’Ivoire Bénin Congo (Brazzaville) Gabon Afrique du Sud Sénégal

La méthodologie utilisée consistait à demander à un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10.

Le Soudan du Sud occupe lui la dernière place. L’ONU a récemment déclaré que 60% de la population était menacée par la faim alors que le pays est en proie à une guerre civile dans laquelle près de 400.000 personnes ont été tuées.

Le Yémen, l’Afghanistan et la République centrafricaine, aussi en guerre, figurent au bas du classement.

La publication coïncide avec la journée mondiale du bonheur, établie par l’ONU et célébrée le 20 mars.

Les auteurs du rapport indiquent que le bonheur dans le monde a reculé ces dernières années, corrélé a une montée de sentiments négatifs, dont « l’inquiétude, la tristesse et la colère, particulièrement marquées en Asie et en Afrique, et plus récemment ailleurs », selon le rapport.

L’étude s’est également penchée sur la performance et l’évolution des pays dans le classement depuis 2005: sur les 20 plus importantes progressions, la moitié se trouve en Europe centrale et orientale, cinq en Afrique subsaharienne et trois en Amérique latine.

Les cinq principaux reculs depuis 2005 ont été enregistrés au Yémen, en Inde, en Syrie, au Botswana et au Venezuela.