Ilona Smet, la petite fille de Johnny Hallyday, pose topless à la plage

Tandis que son papa, David Hallyday vient de remporter une victoire importante dans sa guerre contre Laeticia Hallyday, Ilona Smet, vient de publier un message sur Instagram. La fille aînée de David Hallyday et Estelle Lefébure a publié mercredi 20 mars un souvenir sexy d’une récente escapade en République dominicaine.

Tandis que la guerre de la succession de Johnny Hallyday fait rage, Ilona Smet poursuit sa carrière de mannequin. Egérie de la campagne printemps-été 2018 de Balmain Hair Couture, la petite-fille du Taulier fait sensation dans les images dévoilées par la marque sur Instagram.

Mercredi 20 mars, la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure a voulu célébrer l’arrivée du printemps avec une photo des plus caliente. La jeune femme de 23 ans a partagé un cliché pris lors de ses vacances à Punta Cana. Allongée sur une plage de sable blanc, Ilona Smet prend la pose comme une sirène en maillot de bain et topless, prenant soin de cacher sa poitrine avec son avant-bras.

« Qui a envie de zapper le printemps pour arriver directement à l’été ? Punta Cana me manque », a simplement écrit la jeune femme en légende. Plus sexy que jamais, Ilona Smet a pu compter sur ses nombreux admirateurs pour la complimenter. Et notamment sur sa sœur Emma, qui a souligné le corps de rêve de la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure. Laura Smet a elle aussi tenu à commenter ce cliché caliente en ajoutant des emojis feu. « Une Beauté », a commenté pour sa part Monica Bellucci.