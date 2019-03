Haïti: attaqué pour ses cheveux afro, le slameur béninois Kmal Radji tacle ses détracteurs

En tournée internationale, le slameur béninois Kmal Radji, coordonnateur national de l’Ong Urgences Panafricanistes a été critiqué pour ses cheveux jugés afro. Sans langue de bois, l’artiste s’est insurgé contre ce qu’il appelle « le rabais de l’africanité ».

Partant de Cotonou, Kmal Radji a fait escale à Orly en France d’où son avion a décollé pour Haïti, mardi 19 mars pour un live artistique intitulé les rencontres d’ici et d’ailleurs organisé par EROL JOSUÉ. « Honnêtement quelle imbécilité d’insulter mes cheveux quand il s’agit d’apporter votre jalousie d’africain noir frustré et complexé sur moi » peut on lire dans une publication de l’artiste sur Facebook répondant aux critiques: coiffe toi parce que, cela permet de mieux réfléchir » . Pour lui, le peuple haïtien ne se rend pas compte que c’est leur « africanité qu’ils rabaissent » car la colonisation a tellement eu de séquelles sur leurs mentales qu’ils sont incapables de voir ce qui les détermine.

« Pour le noir complexé, il n’y a de beauté que ce qui répond au standard de beauté européen et de valeurs catholiques ou judéo-arabo-chrétienne. Voilà pourquoi le masculin africain à défaut d’épouser une femme blanche, finance le décapage et les perruques, chez sa sœur nègre » fait il remarquer. Kmal Radji, slameur béninois

Le slameur qualifie ce comportement comme la résultante d’une société de KALETAS (un masque Ndlr) qui s’ignore. « Un noir qui se coiffe les cheveux est un noir complexé et colonisé ! L’histoire, ils refusent de le connaître et beaucoup l’ont oublié. Dans la culture africaine, le totem, s’identifiait par la chevelure » va t-il expliquer. Mieux, il expose que le but de la colonisation c’est d’arriver à faire détester ce qui appartient à l’Africain. « Au passage ma crinière de lion salut ! Commençons à être nous mêmes » a t-il conseillé à ses détracteurs avant de les inviter à lire FRANTZ FANON, « PEAU NOIRE MASQUE BLANC » ce n’est pas l’école coloniale qui vous l’enseignera, l’école en Afrique a un autre but « fabriquer des KALETAS HUMAINS », peut on lire dans son message.