Gmail: programmer l’envoi d’un e-mail pour plus tard, c’est bientôt possible

Gmail développe une nouvelle fonctionnalité pouvant désormais permettre à ses utilisateurs de programmer l’envoi d’un e-mail à une heure ainsi qu’une date précise. Il leur serait encore possible d’annuler l’opération tant que l’e-mail n’est pas parti.

A en croire 9To5Google qui rapporte l’information trouvée dans le fichier APK d’une version récente de l’application, Gmail va bientôt embarquer une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de planifier leurs envois d’email. Il poursuit en ajoutant qu’il sera alors possible d’écrire un message, choisir le ou les destinataires, ainsi que les correspondants en copie, puis choisir une date et un horaire auxquels l’e-mail sera automatiquement envoyé. Cette option est bien plus pratique que de préparer son email et de le laisser en brouillon pour attendre le bon moment pour l’envoyer, surtout qu’il y a risque d’oublier. On peut effectuer une programmation le vendredi soir ou le week-end pour le lundi matin par exemple, quand la plupart des gens reprennent le travail. Ou planifier pour la matinée un email rédigé dans la nuit.

Par ailleurs, cette programmation d’e-mail permettrait de programmer l’envoi à partir de 2 minutes plus tard jusqu’à 50 ans. Cependant, en ce qui concerne les limites minimum et ou maximum, il pourrait encore être changé avant que l’option soit effectivement déployée vers les utilisateurs. Il sera également possible d’annuler la planification à tout moment, le message repassant alors en mode brouillon. De quoi ajouter ou modifier du contenu si on a changé d’approche, pour corriger une erreur ou ajouter un destinataire.