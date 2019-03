Ghana: un pasteur poursuivi en justice pour cause de ruse

L’apôtre Pasteur apostolique Alex Kwaku Ofosu, secrétaire général de l’Église du Ghana, a été poursuivi en justice par deux de ses fidèles pour avoir fait une dispense d’âge afin de rester plus longtemps à son poste. Ce pasteur de la soixantaine, l’âge à laquelle il n’a plus droit à ce poste y est toujours par ruse.

Traîné en justice pour avoir prétendument modifié son âge afin de rester en poste, l’apôtre Pasteur Alex KwaKu Ofosu, est donc poursuivi par trois membres de l’église ; Emmanuel Tetteh Nyumgor, William Okyere et Ernest Teye.

Selon l’information relayée par Netafrique, ils cherchent à destituer ce pasteur et le décourager. Les plaignants ont en outre révélé que l’apôtre Ofosu avait deux dates de naissance différentes, dans son passeport et dans la base de données du SSNIT (Social Security and National Insurance Trust).

Mais, le pasteur Alex KwaKu Ofosu a complètement nié les faits et rejeté les accusations portées à son encontre et se défend en soutenant que ceux-ci le dénigraient et en voulaient à sa personne: “Aucun des pétitionnaires ne m’a jamais contacté à ce sujet, que ce soit pour obtenir des éclaircissements ou autres. Au lieu de cela, ils ont, dans un premier temps, transmis l’affaire aux membres du Conseil national et fait une déclaration scandaleuse et emphatique pour dénigrer ma réputation durement acquise. Il est très regrettable que des officiers de l’église qui prétendent être en règle puissent être si vicieux ».