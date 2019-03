Ghana : Nana Addo procède à un remaniement du gouvernement

La présidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a apporté des changements à son gouvernement en remaniant et en nommant de nouveaux ministres et vice-ministres.

Le remaniement, qui a été annoncé jeudi après-midi dans une déclaration signée et publiée par M. Eugene Arhin, directeur des communications à la présidence, montre la promotion de Barbara Oteng Gyasi, députée de Prestea Huni-Valley du poste de vice-ministre des Terres Ressources naturelles, au ministre désigné pour le tourisme, la culture et les arts créatifs. Il y a également quelques nouvelles nominations ; Dr. Hafiz Bin Salih, ministre désigné de la région de l’Upper West et Naana Eyiah, députée de Gomoa Central, a également été nommée vice-ministre désignée pour les terres et les ressources naturelles. Alex Kodwo Kom Abban, député de Gomoa West, s’est vu confié le poste de vice-ministre désigné de la Santé, tandis que Yaw Afful, député de Jaman South, a été nommé sous-ministre désigné de l’Aviation.

Selon le communiqué, six nouveaux ministres et vice-ministres sont entrés dans le gouvernement et le président Akufo-Addo espère que le Parlement accélérerait la validation du ministre désigné pour le tourisme, la culture et les arts créatifs, du ministre régional désigné pour le Haut-Ouest, ainsi que des vice-ministres désignés pour l’aviation, les terres et le tourisme, des Ressources naturelles et Santé afin qu’ils puissent assumer leurs fonctions le plus rapidement possible.