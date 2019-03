Ghana: le président Akufo-Addo lance la réhabilitation des rails

La réhabilitation des chemins de fer ghanéens, construits sous l’ère coloniale britannique est une priorité du président ghanéen. En décembre 2018, Nana Akufo-Addo avait assuré que la négligence des autorités vis-à-vis du secteur ferroviaire était « l’une des plus grandes tragédies » qu’ait connue le Ghana depuis l’indépendance en 1957. Seuls 13% des voies ferrées existantes y sont utilisés aujourd’hui. Les autorités ont donc lancé un grand plan ferroviaire.

Un projet à 19 milliards d’euros

L’objectif est désormais de relier Accra à Sekondi-Takoradi dans le sud, Kumasi dans le centre, et plus au nord, Tamale, à travers un réseau parcourant quelque 4000 km. Le projet, dont le coût total est estimé à 21,5 milliards de dollars (19 milliards d’euros), inclut également, d’ici à 2021, une ligne entre le port de Tema et le Burkina Faso voisin.

Le train peut transporter jusqu’à 600 voyageurs pour cinq cedis (0,80 euros) chacun. « Les gens l’adopteront parce que c’est moins cher » que les autres transports en commun, assure Grace Amihere, une hôtesse de 38 ans, citée par l’AFP. Selon le patron de l’Autorité de développement des chemins de fer ghanéens, Richard Diedong Dombo, l’infrastructure ferroviaire a souffert de décennies de négligence. « C’était un secteur mort, les allocations budgétaires n’ont certainement pas été distribuées pour maintenir en état ce qui nous a été légué par l’administration coloniale, ou construire de nouvelles lignes », ajoute le responsable.

Kofi Asare, 52 ans, qui travaille comme conducteur de train depuis plus de 20 ans, se dit « content » de voir le rail réhabilité. Le secteur était performant jusqu’au début des années 2000, se souvient Kofi Asare. « Après cela, il n’y a plus eu de véritable maintien », dit-il. « Les chemins de fer sont à court d’argent et sont très coûteux financièrement. Si le gouvernement ne nous vient pas en aide, nous nous retrouverons dans la même situation d’ici cinq ou dix ans », insiste-t-il.