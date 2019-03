Ghana – adoption du français comme deuxième langue: « c’est irrespectueux» selon Okyeame Kwame

Le rappeur Okyeame Kwame a critiqué la décision du gouvernement d’adopter le français comme deuxième langue officielle du Ghana. Selon lui, le pays ne peut pas se développer au niveau souhaité « avec la langue d’une autre personne ».

Okyeame Kwame, artiste rappeur ghanéen, a déclaré qu’avoir l’anglais comme langue officielle était déjà suffisant, insistant sur le fait que l’ajout du français était irrespectueux envers la culture et la fierté du Ghana. «Le français comme seconde langue est irrespectueux envers notre fierté et notre culture, il est déjà assez grave que notre langue maternelle soit la langue d’une autre personne. Qu’y a-t-il de mal à faire de l’une de nos langues locales notre langue maternelle », a déclaré Okyeame Kwame. Ses critiques font suite à la confirmation du ministère des Affaires étrangères que le Ghana adoptera le français comme deuxième langue officielle. La ministre, Shirley Ayorkor Botchwey, a déclaré que faire du français la seconde langue au Ghana contribuerait grandement à améliorer l’intégration régionale, en particulier lorsque le pays a des voisins francophones.

Cependant, Okyeame Kwame pense qu’il est faux d’opter pour le français alors qu’il existe de nombreuses langues locales au Ghana. «Nous pouvons nous encourager à apprendre davantage de langues étrangères telles que le chinois, l’espagnol et le français. Mon problème est de faire de la deuxième langue une langue locale », a déclaré le rappeur sur Daybreak Hitz sur Hitz FM. Il a ajouté que «l’anglais est notre langue maternelle. Hausa, Ewe, Akan et même Krio sont tout autour de nous, mais nous choisissons trop rapidement l’anglais car nous nous battrons pour choisir la langue. Je sais que ce n’est pas facile, mais nous devons essayer de rendre nos langues pertinentes et de les exporter avec notre culture. Nous avons accepté tranquillement l’anglais et maintenant le français. Nous devons pousser en toute confiance nos langues locales et leur histoire et culture associées. C’est comme ça qu’on grandit ».