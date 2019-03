Gabon: vers la déclaration de la vacance du pouvoir le 31 mars prochain ?

La plateforme « Appel à agir » du Gabon, lance un ultimatum aux autorités gabonaises pour qu’elles décrètent la vacance du pouvoir dans le pays alors que le président Ali Bongo est toujours en convalescence au Maroc.

Le 31 mars prochain est la date limite fixée par la plateforme « Appel à agir » aux membres du gouvernement gabonais pour déclarer la vacance du pouvoir dans le pays. Cette décision fait suite au manque d’informations fiables et au floue entretenu autour de l’état réel de la santé du président de la république. « Nul ne peut plus désormais contester l’incapacité d’Ali Bongo à assumer les devoirs de la charge de président de la République. La déclaration de la vacance que le pays appelle de ses vœux ne sera que la régularisation d’une situation de fait dans laquelle le Gabon est plongé depuis plusieurs mois. Ne pas le reconnaître, c’est s’enfermer dans le déni », a déclaré la plateforme dans un communiqué de presse.

Selon la plateforme, l’absence prolongée du chef de l’Etat du territoire national «fonde chez les citoyens conscients et responsables la conviction que le Chef de l’État n’est pas en capacité de gouverner. D’où des demandes incessantes et logiques pour la constatation de la vacance de la Présidence de la République ». Ladite plateforme, a reçu le soutien de l’opposant et président autoproclamé du Gabon, Jean Ping, convaincu du bien-fondé des objectifs de cette organisation. Notons que le communiqué de presse de la plateforme est sorti en réponse à la dernière sortie du porte-parole du gouvernement Nanette Longa-Makinda, qui s’insurgeait contre les appels « à la désobéissance et à la rébellion contre les institutions de la République » dont se seraient rendus coupables certains acteurs politiques et la plateforme des signataires de L’Appel à Agir.