Gabon: le prince héritier des EAU rassuré de la bonne santé d’Ali Bongo

Le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, a appelé dimanche 10 mars, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba pour se renseigner sur son état de santé et le féliciter sur son rétablissement, a rapporté l’agence de presse émiratie.

Selon le média, Cheikh Mohamed a souhaité au président Ali Bongo une bonne santé et des progrès constants pour la population gabonaise lors d’un échange téléphonique entre les deux dirigeants. Pour sa part, le président Ali Bongo a remercié Cheikh Mohamed pour ses nobles sentiments et a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité aux dirigeants et au peuple des Émirats arabes unis. Un échange qui vient confirmer la bonne santé du président gabonais alors que dans son pays les rumeurs courent sur le fait qu’il ne serait plus en état de diriger le pays.

Pour rappel, Ali bongo a été victime il y a quelques mois, d’un AVC à Ryad en Arabie saoudite puis transféré à Rabat au Maroc pour sa convalescence. Il a fait quelques brèves apparitions au pays mais est retourné au Maroc pour continuer sa rééducation.