Les doutes sur la santé du président gabonais Ali Bongo persistent et les rumeurs sur la probable existence d’un sosie du chef de l’Etat sème le flou dans la tête des gabonais depuis un moment. Jeudi, le porte-parole de la présidence gabonaise a apporté des réponses sur la question lors d’une conférence de presse.

« Il n y a pas de sosie, le président de la République Ali Bongo est bien là »

« Ali Bongo ne va pas bien », « le président est dans l’incapacité de diriger le pays » ; ou encore, « c’est un sosie du président qui est rentré au pays ». Autant de bruits qui courent par ci et par là concernant l’homme fort du Gabon, Ali Bongo. Pour stopper les supputations, le porte-parole du gouvernement Ike Ngouoni Aila Oyouomi s’est prononcé et comme on pouvait s’y attendre, à tout balayé d’un revers de main. « Il n y a pas de sosie, le président de la République Ali Bongo est bien là », a martelé la voix officielle en réponse aux différents appels à reconnaitre la vacance du pouvoir au Gabon. Pour lui donc il ne s’agit que de fausses allégations car aucun élément ne permet de constater la vacance du pouvoir au Gabon, rapporte le site Afrik.com.

Cependant, même si le porte-parole de la présidence parait convaincu par ce qu’il apporte comme éclaircissement, il serait possible qu’il soit le seul avec le gouvernement dans le cas. Car, malgré sa sortie, plusieurs observateurs indiquent que les doutes persistent. Pour ces observateurs, l’une des meilleures façons pour le gouvernement de faire taire les rumeurs et de lever le doute de la tête des gabonais, c’est d’accéder à la proposition des politiques, celle d’une délégation composée de médecins, de parlementaires et de juristes qui iraient constater par eux même, l’Etat de santé du commandant en chef du Gabon, Ali Bongo Ondimba.