Gabon : le chef des renseignements et frère du président, interdit d’entrer à la présidence ?

Dans une note provenant de la présidence de la république gabonaise, non encore identifiée, plusieurs hauts responsables au sommet de l’Etat se sont vus interdire l’accès à la présidence. Parmi ces personnes, figurent un nom qui suscite l’étonnement dans tout le pays : Frederic Bongo Ondimba.

C’est l’incompréhension totale au Gabon. Vendredi, une note faisant état de l’interdiction d’accès émise à l’encontre de plusieurs responsables au sein de la présidence de la République a circulé sur les réseaux sociaux et continue de susciter des questionnements dans la tête des gabonais. En effet, sur cette note « il est indiqué l’interdiction d’accès à la villa la Palmeraie, villa Noura, villa Nam, Ossa Lodge, CEMAC et Bureau SCP-YSSIA à plusieurs responsables au sein de l’institution », indique le site Gabon média time. Le média souligne que parmi les personnes nommées dans le texte, figurent « Park Sang Chul, qui a été mis en retrait à la faveur du Conseil des ministres du mardi 26 février dernier; le responsable du protocole du chef de l’Etat, en l’occurrence Steed Ray, qui lui a été muté à l’Agence nationale de promotion des investissements comme simple conseiller du directeur général ».

Un nom par contre a attiré l’attention de tous sur la note ; il s’agit de celui du Lieutenant-colonel Frederic Bongo Ondimba, le chef des renseignements de la garde présidentielle et frère du président Ali Bongo. Si cette note est authentique et que ces personnes ont été vraiment sanctionnées, il va sans dire que les dissensions soupçonnées au sein du clan présidentielle étaient vraies et que plus rien ne va dans ce cercle très fermé de personnalités qui détiennent le destin du Gabon entre leurs mains. Si donc division il y a, quelle en serait la raison ? On pourrait tenter de dire que le président Ali Bongo est au cœur de ces éventuels problèmes, et que les jours à venir risqueraient d’être chauds. Cependant, certaines sources ont indiqué à GMT que cette note pourrait ne pas être authentique.