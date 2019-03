Gabon: l’absence d’Ali Bongo a des conséquences « néfastes sur le fonctionnement de l’Etat »

Après l’ultimatum de la plateforme « appel à agir » pour la déclaration de la vacance du pouvoir au Gabon suite à l’absence prolongée du président, c’est le tour d’une plateforme plus grande et plus influente, la PG41. La plateforme des 41 partis politiques d’Opposition du Gabon réclame la déclaration de la vacance du pouvoir.

La situation sociopolitique au Gabon ne cesse de se détériorer et la tension ne baisse toujours pas, même après quelques passages éclairs du président au pays avant de retourner au Maroc pour les soins. En effet, les gabonais se posent toujours plusieurs questions sur Ali Bongo, sa santé et sa capacité à encore diriger le pays. Samedi, tous les 41 partis d’opposition du pays ont fédéré leur voix pour interpeller le gouvernement sur l’urgence de convoquer un dialogue et déclarer la vacance de la présidence de la République. La PG41, le nom de la plateforme des 41 partis d’opposition a indiqué, par la voix de son porte-parole Jean Pierre Ndong Abessole que leur prise de parole s’inscrit dans une démarche républicaine face à l’urgence de la situation.

« L’absence prolongée du territoire national d’Ali Bongo a des conséquences néfastes sur le fonctionnement normal de l’Etat »

Face à cette tension ambiante qui se fait de plus en plus ressentir dans le pays, la PG14 souligne l’urgence de l’organisation d’un dialogue avec tous les acteurs politiques gabonais et toutes les forces vives de la nation dans le souci de décrisper l’atmosphère et de donner des réponses aux questions des uns et des autres sur l’état de santé du Président de la république. « L’absence prolongée du territoire national d’Ali Bongo a des conséquences néfastes sur le fonctionnement normal de l’Etat », indique la plateforme s’insurgeant contre « l’attitude irresponsable du gouvernement se prêtant plutôt aux mises en scène grossières qui n’apportent aucune preuve convaincante sur la capacité réelle du président de la République à assumer ses fonctions ».

la PG41 affirme tenir pour responsable le « gouvernement et les tenants du pouvoir de l’aggravation de la situation générale du Gabon » et l’invite à annoncer « la vacance du pouvoir dans la mesure où le président de la République ne peut plus respecter son serment consacré à l’article 12 de la Constitution ».