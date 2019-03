Gabon: Emmanuel Macron s’exprime brièvement sur l’état d’Ali Bongo (Vidéo)

Le président français, Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec le peuple gabonais en ces moments où le président Ali Bongo est alité. En marge du « One Planet Summit », qui se déroule à Nairobi au Kenya, Macron a assuré son homologue gabonais de son soutien.

Dans le cadre de la rencontre internationale sur les changements climatiques initiée par la France, le président Français a été reçu au Kenya par le ministre gabonais délégué auprès du ministre d’Etat des Forêts et de l’Environnement chargé du Plan Climat, Franck Nguema, avec qui il a eu un bref échange. Macron a indiqué avoir eu son homologue gabonais « au téléphone il y a quelques semaines » et a assuré encore au ministre tout son soutien. « On est avec lui », a laissé entendre Macron au ministre gabonais alors que ce dernier a indiqué avoir transmis les hommages de Bongo au président français.

#Gabon Ce 14/03 au "One Planet Summit" de Nairobi "j'ai transmis personnellement au Président @EmmanuelMacron les Hommages du @PresidentABO. EM m'a dit "avoir parlé avec lui (ABO) il y a quelques semaines(…) On est avec lui" @EmmanuelMacron #OnePlanetSummit @Elysee @francediplo pic.twitter.com/DlBLdnC0u3 — Frank Nguema (@FrankNguema) March 14, 2019

Ali Bongo est toujours en convalescence au Maroc alors que son absence prolongée du territoire national suscite de nombreuses polémiques. Depuis quelques jours, des politiques et membres de la société civile appellent le peuple à exiger du gouvernement, la déclaration de la vacance du pouvoir dans le pays d’Afrique centrale et qui est un important producteur de pétrole. Selon certaines informations, le président en aurait encore pour six mois, avant de finir sa rééducation et de rentrer au pays pour de bon.