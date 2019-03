François Hollande infidèle, Ségolène Royal évoque les « souffrances » endurées

Trompée et Blessée, Ségolène Royal a évoqué dans un entretien accordé à Télé Loisirs les « souffrances » endurées.

L’ancienne candidate à la présidentielle française, Ségolène Royal s’est confiée sur les «souffrances» endurées au moment des infidélités de François Hollande. Une intervention dans laquelle elle a préféré garder le silence. Pendant qu’elle se bat pour mener sa campagne, elle subissait des attaques de plusieurs membres de sa propre famille politique, qui n’étaient pas satisfaits de voir une femme à la primaire du PS en 2006 accéder au pouvoir. Mais cette fois ci, il ne s’agit plus de sa carrière mais de sa vie privée, notamment des infidélités de François Hollande qui était son mari, son confident, le père de ses quatre enfants aussi.

Ségolène Royal rompt le silence…

«J’ai été trompée, mais pas dans n’importe quelles circonstances, en étant en plus candidate à la présidentielle », affirme-t-elle dans son interview qui renvoie à son livre paru en octobre 2018 aux éditions Fayard: « On a besoin de stabilité, on a besoin de réconfort, on a besoin de structuration (…) donc c’est quand même d’une extrême violence. » dit elle. « Ce sont des souffrances terribles, parce que tous les jours, on se dit que ça va finir, que ça va se remettre d’aplomb mais non » raconte Ségolène Royal. Pour elle, « Il faut en parler, il faut régler le problème (…) Mon staff aurait dû, mais ils n’ont pas osé non plus. ». C’est pourquoi, elle souhaite désormais rétablir « sa » vérité à ce sujet : « Ça a été révélé par d’autres que moi, donc aujourd’hui je m’accorde le droit de dire comment moi je l’ai vécu » indique Gala.