France: le sosie de Rihanna n’arrive pas à trouver l’amour (photos)

Yna Sertalf, la française qui ressemble à la star américaine Rihanna traverse un calvaire. Être le sosie parfait d’une des plus grandes stars au monde, c’est comme gagner à la loterie. Mais ce n’est pas le cas chez cette dernière. Yna Sertalf, 23 ans, affirme qu’elle ressemble tellement à Rihanna qu’elle a dû mal à trouver l’homme de sa vie.

En effet, la jeune femme originaire de la Martinique aux Antilles et vivant en France a dévoilé que c’est son oncle qui avait d’abord remarqué sa ressemblance avec la chanteuse américaine Rihanna et depuis ce moment, les fans ne cessent de la confondre avec la chanteuse quand elle marche dans la rue. C’est ainsi qu’elle parvient à voir le côté drôle de ressembler à la popstar et comprend que ceci a aussi des inconvénients.

« Je suis célibataire depuis environ un an, mais je ne me mettrais jamais en relation avec quelqu’un qui me voit comme « Rihanna » et non comme « Yna ».

« Quand je suis avec quelqu’un et il m’appelle constamment, j’abandonne parce que je ne peux pas déterminer si la personne fantasme sur Rihanna ou si elle veut vraiment être avec moi. C’est pour cela que je suis célibataire ».

« On m’a souvent prise pour Rihanna. Cela m’arrive souvent quand je suis dans des lieux touristiques. Je me souviens d’une femme qui m’a vue et qui était timide. Elle a supposé que je parlais anglais et m’a parlé pour me demander si elle pouvait prendre une photo avec elle, et j’ai accepté. Et ensuite elle m’a demandé : « Es-tu vraiment Rihanna ? » avec un visage plein de joie.

« J’avais l’impression de lui briser le cœur en lui disant non, mais je trouve ça plutôt drôle d’être dans ces situations. Mes amis et ma famille trouvent ça drôle aussi. Une fois, ma mère a reçu un magazine dans sa boîte aux lettres avec Rihanna en couverture et elle me l’a envoyé en me disant : « Je pensais que c’était toi. »

Le plus drôle, c’est quand les gens parlent de toi en pensant qu’ils sont discrets. Je leur souris toujours pour leur faire comprendre que j’ai entendu. C’est embarrassant. Mais quand les petits enfants crient et disent à leurs parents : « C’est Rihanna, c’est charmant. Parfois, même si on leur dit que je ne suis pas elle, ils pensent qu’on ment. »

« Quand on me le demande, je dis toujours la vérité parce que je suis plus grosse. Et parce que je parle Français les gens remarquent vite que je ne suis pas Rihanna ».