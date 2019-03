France – Gilets jaunes: six personnes en garde à vue pour agressassions des journalistes de LCI à Rouen

Dans la matinée de ce mercredi 06 mars 2016, six personnes ont été placées en garde à vue à Rouen. Ces dernières sont soupçonnées d’avoir violemment agressé une équipe de télévision de LCI le 12 janvier dernier, lors d’une manifestation des « gilets jaunes ». Au cours de cette manifestation, deux journalistes de LCI ainsi que leurs gardes du corps avaient été violemment molestés.

Les six suspects, après avoir été convoqués au commissariat de Rouen, sont tous soupçonnés de violences avec arme blanche et à visage masqué. C’est alors bien-après l’exploitation des photos et vidéos que ces derniers ont pu être identifiés, a rapporté Paris-Normandie. Il est à noter que ces six malfaiteurs sont âgés de 20 à 59 ans et viennent pratiquement tous de la ville de Rouen. Parmi eux, figure un homme qui en est à sa quatrième détention et déjà condamné pour des violences sur distributeur automatique de billets.