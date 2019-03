France – Gilets jaunes: « 1.500 casseurs » mettent le feu à la capitale

Les manifestations des Gilets jaunes en France, pour cet acte 18, n’ont pas été aussi pacifique que les derniers actes. Plusieurs casseurs ont réussi à semer le trouble dans la capitale Paris et un immeuble a été incendié.

Selon l’AFP, entre 7 et 8.000 personnes se sont montrées dans les rues de Paris samedi et manifestent à l’occasion de l’acte 18 des « gilets jaunes », a affirmé Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, qui a dénoncé la présence d’environ « 1.500 ultra-violents ». « Il y a 7 à 8.000 manifestants à Paris, ce qui en fait une petite manifestation. (…) Au sein de ces manifestants, il y a plus de 1.500 ultra-violents qui sont venus pour casser, pour en découdre, pour attaquer. Dès ce matin très tôt, ils l’ont fait en voulant prendre d’assaut l’Arc de Triomphe, sûrement fiers qu’ils sont des saccages qu’ils avaient déjà commis le 1er décembre », a déclaré le ministre de l’Intérieur lors d’une visite à la préfecture de police de Paris. Des casseurs ont pillé samedi des boutiques sur les Champs-Elysées. Plusieurs barricades étaient en feu autour de midi. Tandis que des groupes, scandant des slogans anticapitalistes et anti-policiers, s’attaquaient aux magasins (Hugo Boss, Lacoste, Nespresso…) et aux restaurants.

Panneaux de protection en bois arrachés, vitrines cassées : la célèbre brasserie Le Fouquet’s, qui est inscrite à l’inventaire des monuments historiques et fréquentée par de nombreuses personnalités, a également été vandalisée par des manifestants. Un peu plus tard, un important incendie s’est déclaré dans un immeuble qui a dû être évacué au boulevard Roosevelt, près des Champs-Elysées, faisant 11 blessés légers.

Un hôtel incendié

« Deux personnes ont été sauvées des flammes. Une femme et son bébé étaient coincés au deuxième étage », ont indiqué les pompiers. Le feu est parti d’une banque, au rez-de-chaussée. Le quartier a été bouclé et l’incendie maîtrisé peu avant 14H00, a constaté l’AFP. Selon un bilan provisoire, l’incendie a fait 11 blessés légers, parmi lesquels deux policiers, selon les pompiers, qui ont mobilisé dix engins. « Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins » a déclaré le ministre de l’Intérieur français Christophe Castaner. Quelques heures après l’incendie, le feu a été maîtrisé selon les pompiers. Selon d’autres témoins, d’autres incendies auraient été déclenchées dans certains quartiers de la capitale française.

Sur la place de l’Etoile, des manifestants, pour beaucoup vêtus de noir, capuche sur la tête, masque de protection, ont lancé des pavés sur les forces de l’ordre qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a dénoncé l’action de « professionnels de la casse et du désordre » et demandé au préfet de police d’y répondre « avec la plus grande fermeté ». Notons que quelques 82 personnes ont été interpellées à Paris et 30 personnes placées en garde à vue lors de la mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale.