France – Affaire Benalla: d’autres hauts responsables de l’Elysée pourraient tomber

Jeudi 21 mars, une décision importante est attendue dans l’affaire Benalla. Le Bureau du Sénat, doit décider s’il suit jusqu’au bout les recommandations de la commission d’enquête. En clair, transmettre ou non à la justice les cas d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase pour « faux témoignages ».

Si les cas d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase ne font pas de doute, les sénateurs ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant trois autres hauts responsables de la présidence. Faut-il ou non poursuivre en justice le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler; le directeur de cabinet, Patrick Strzoda et le chef du groupe de sécurité du palais, le général Lionel Lavergne ? La question qui divise le Sénat.

Le sénat divisé

Pour le sénateur centriste, Hervé Marseille, il n’y a pas de raisons de le faire. « On parle de propos dans lesquels on descellerait des omissions, des contrevérités, des ambiguïtés et ça ne me semble pas de nature à fonder une démarche judiciaire », dit-il. Le sénateur Les Républicains (LR), François Grosdidier, en a une autre lecture. A ses yeux, les trois hommes n’auraient pas tout dit. « Il faut que la règle soit la même pour tous, estime-t-il. Donc au Bureau du Sénat de faire une saisine assez large, c’est ce que lui demandait la commission des lois du Sénat », estime-t-il.

Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs de droite, indique que, ne pas saisir le procureur de la République sur tous les protagonistes de l’affaire Benalla, ce serait « ruiner le travail de la commission d’enquête ». Des positions prises par les uns et les autres qui semblent ne pas tenter Gérard Larcher, le président du Sénat, qui ne participera pas à ce vote, de façon à ne pas prendre partie sur cette question sensible car le vote sera à main levée.