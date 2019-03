Football: Zinedine Zidane met fin aux rumeurs sur le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Le Real Madrid traverse ces derniers temps, une période très difficile. Cette situation que vit le club a poussé son président Florentino Perez, à opérer quelques changements. Lesquels changements ont conduit au retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche des Merengue.

Avec le retour du technicien français, les rumeurs font état de ce qu’il militerait pour le retour de Cristiano Ronaldo, au mercato prochain. Face à cela, le technicien français s’est pourtant montré ferme concernant ce come-back.

« Vous savez ce qu’a fait Cristiano ici, il fait partie de l’histoire du club et personne ne l’enlèvera. En dépit de tout ce que l’on peut dire, Cristiano est un vrai madrista. Mais ce n’est pas le sujet. Je n’y pense pas encore. Le plus important, c’est d’être de retour au club… Nous aurons le temps de regarder le reste, avec les personnes appropriées, puis nous planifierons pour la saison prochaine », a déclaré Zidane à la presse espagnole sur un éventuel retour de Ronaldo.

A lire aussi :Real Madrid : les 5 stars qui seraient dans le viseur de Zinedine Zidane au prochain mercato

Mais de son côté, le quintuple ballon d’or se dit heureux à la Juventus car il aime bien le football et c’est toujours un plaisir pour lui de marquer des buts. « Je n’ai pas de secrets, juste mon dévouement et ma passion pour ce sport, j’aime jouer au football plus que toute autre chose. Je me suis bien amusé au Portugal, en Angleterre et en Espagne, et je le fais maintenant en Italie. Pour moi, c’est un plaisir de marquer des buts et d’aider mon équipe à gagner. Je suis heureux », a-t-il déclaré à la Juventus TV, relayé par Afrikmag.