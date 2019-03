Fespaco 2019 – Films d’écoles: le béninois Jaurès Koukpémèdji décroche le 1er prix

Du 23 février au 02 mars 2019, la ville de Ouagadougou a abrité la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). A l’issue de cette édition, le Bénin s’en sort avec le premier prix dans la catégorie “Films d’écoles”.

Après Sylvestre Amoussou, c’est Jaurès Koukpémèdji qui honore le Bénin au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Par le biais de son film court-métrage de fiction intitulé “Incompris”, il décroche le premier prix dans la catégorie “films d’écoles”. Etudiant l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma), Jaurès Koukpémèdji honore le Bénin et reçoit de la part des organisateurs un trophée et une enveloppe de 2 millions de francs CFA.

Il faut rappeler que cette 26ème édition dédiée à la célébration du cinquantenaire du Fespaco est placée sous le thème : “Confronter notre mémoire et forger l’avenir d’un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité”. Soulignons que l’Etalon d’or de Yennenga a été décerné au rwandais Joël Karekezi avec son film ‘’the mercy of the jungle’’.