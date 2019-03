FC Barcelone : une prolongation déjà en vue pour Lionel Messi ?

Le FC Barcelone ne veut pas commettre la même erreur que son Rival, le Real Madrid, qui a laissé sa star Cristiano Ronaldo lui filer entre les doigts. C’est la raison pour laquelle des négociations seraient déjà en cours pour une éventuelle prolongation de contrat de Lionel Messi .

Le Barça veut prolonger Lionel Messi jusqu’à ses 36 ans. C’est le projet du président du club catalan selon la presse pro-barça. En effet, la descente aux enfers du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo est en train de donner quelques sueurs froides aux dirigeants du Barça, ou du moins leur montrer les erreurs à ne surtout pas commettre dans un futur proche. Selon Mundo Deportivo, qui est toujours bien informé sur les coulisses du championnat d’Espagne, le Barça songerait (déjà) à la prochaine prolongation de sa star Lionel Messi qui est sous contrat jusqu’à l’été 2021.

Josep Maria Bartomeu, dont le mandat à la présidence se terminera la même année, souhaite prolonger l’Argentin. Ceci dans le but d’éviter à son club une descente aux enfers rapide en cas de départ de Lionel Messi, comme ce fut le cas pour le Real Madrid.

Mais la seconde option de cette prolongation selon le média espagnol est sa campagne masquée en vue de se faire réélire face à ses challengers en brandissant la prolongation du quintuple ballon d’or.

Mais le plus important dans l’histoire est d’assurer la présence de Lionel Messi au Barça jusqu’à ses 36 ans, à l’été 2023, sans économiser sur le prix qu’il faudra dépenser. Car cela va bien coûter une fortune pour le club. Puisque selon les révélations des Football leaks en 2018, le salaire brut de Leo atteindrait 100 millions bruts par an. Et encore, ce sont des fuites qui se basent sur un contrat préliminaire, et non celui véritablement paraphé par la star.