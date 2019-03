« Fake Melania »: une supposée doublure de Melania Trump ?

Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, la First Lady aurait un double pour certains déplacements. Cette histoire fait partie d’une ancienne théorie, et a resurgis sur les réseaux sociaux après la visite des Trump en Alabama, vendredi 08 mars passé et qui a poussé le président américain à se défendre sur Twitter.

Depuis l’automne 2017, des rumeurs circulent sur un supposé double de la première dame américaine. Dans une vidéo du couple présidentiel à Porto Rico, diffusée par la NBC, un internaute ne reconnaît pas Melania Trump. «Ce n’est pas Melania», affirme alors @JoeVargas, «je me demande désormais sur quoi d’autres ils nous mentent». Près de 67.000 retweets sont recensés comme résultats, rapporte le site français Madame le Figaro.

La question qui taraude désormais les esprits est: Donald Trump sortirait-il parfois avec un sosie de son épouse ?

Les Trump, en visite en Alabama ce 08 mars 2019, la théorie du complot a ressurgi avec pour Mot-clé »FakeMelania ». Plusieurs personnes ont mis en doute la présence réelle de la First Lady lors du déplacement ce qui a fait que Donald Trump s’est défendu cinq jours plus tard : « Les Fake News ont photoshoppé des photos de Melania et propagé des théories du complot selon lesquelles ce n’est en réalité pas elle à mes côtés en Alabama et ailleurs, a tweeté le président ce 13 mars, ils deviennent chaque jour un peu plus dérangés ! »

Dès lundi, la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham, a trouvé «honteux» le fait de colporter de telles rumeurs.

Mais qu’est-ce qui mêt en doute les propos du président Donald Trump ?

Comme lors d’un discours prononcé en Floride, Donald Trump laisse penser que son épouse Melania n’est pas présente à ses côtés. Depuis, tous les moyens sont cherchés pour confirmer ou faire enfoncer Donald Trump. Pour cela, on sort des souvenir des discours et des comportements étranges qu’a eu le président Trump en parlant de son épouse Melania. Comme par exemple, dans une allocution qu’il a eu à Porto Rico en 2017, il insiste : : « Ma femme Melania, qui se trouve être juste là » comme s’il essayait de convaincre les médias que c’était bien elle ou encore dans cet autre discours prononcé à Fort Myers, en Floride, il parle de son épouse à la troisième personne, « Melania souhaitait vraiment être là avec nous », instaurant ainsi une confusion générale puisque FLOTUS se trouve bel et bien à ses côtés à ce moment-là. La Première dame des États-Unis est le titre non officiel donné à l’hôtesse de la Maison-Blanche (en anglais : First Lady of the United States of America ou simplement First Lady, parfois abrégé par l’acronyme FLOTUS).

Parmi les noms cités quant à l’identité de la supposée doublure, se retrouve la communicante Hope. Née le 21 octobre 1988 à Greenwich, Hicks Hope, est une communicante américaine. Attachée de presse de Donald Trump pendant l’élection présidentielle de 2016, elle est nommée porte-parole de son équipe de transition.

