États-Unis: la prestigieuse université Harvard attaquée en justice par une « descendante d’esclaves »

Une femme, affirmant être une descendante directe d’esclaves photographiés en 1850 à la demande d’un professeur raciste de Harvard, a attaqué mercredi en justice, la prestigieuse université américaine. Elle l’accuse d’exploiter «honteusement» les images de ses ancêtres.

"To Agassiz, Renty and Delia were nothing more than research specimens," the suit said. "The violence of compelling them to participate in a degrading exercise designed to prove their own subhuman status would not have occurred to him, let alone mattered." https://t.co/D0jQgxPh7E

