Episode 2 de Zidane au Real Madrid: Zizou explique son retour surprise

Zinédine Zidane est de retour sur le banc du Real Madrid seulement neuf mois après avoir démissionné du poste. La légende du club a affiché son envie de retourner au plus près des terrains et a clamé son amour intact pour le club et le président Florentino Pérez.

« Je suis très heureux de revenir travailler dans ce grand club, et avec cet effectif surtout », a déclaré Zinedine Zidane lors de sa présentation officielle au Real Madrid. A cette même occasion de sa conférence de presse de présentation, l’entraîneur français a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à revenir.

« Je vais être clair, quand je suis parti, c’était le moment de partir, le vestiaire avait besoin de ça, ce n’était pas que pour moi, je ne me suis pas fait plaisir en partant, il fallait un changement. On a gagné la Ligue des Champions mais je sais ce qui s’est passé durant la saison, le jour au jour j’y étais, et c’est pas tous les jours facile, je pensais que c’était la bonne décision. Là j’ai envie de reprendre, j’aurais pu partir ailleurs, j’ai eu des propositions, mais j’avais envie d’entraîner ici, il faut préparer la saison prochaine », a lancé celui qui a remporté 3 Ligues des Champions, avant d’enchaîner.

« Je n’oublie pas les choses que j’ai mal fait »

« J’ai gagné beaucoup de choses, mais je suis juste quelqu’un en plus à l’intérieur de ce club, je n’oublie pas ce qu’on a gagné mais je n’oublie pas les choses que j’ai mal fait. L’an dernier on perd la Liga rapidement, on perd la Copa, on gagne la Ligue des Champions mais je sais où je suis, la vie est comme ça. Il y a du bon, du mauvais, il faut tout accepter, mon ambition personne ne va me l’enlever, je vais tout donner pour faire que l’équipe aille mieux », a-t-il ajouté. Zinedine Zidane espère donc faire mieux sur la scène nationale notamment, où c’est le FC Barcelone qui mène la danse ces dernières années.

On lui a aussi demandé s’il n’avait pas peur de revenir et de faire moins bien que lors de sa première étape, et risquer ainsi de gâcher son image : « je ne pense pas du tout à ça. Si je pensais à ça, je ne viendrais pas, je ne pense pas comme ça, je pense à ce que mon cœur me dit, mon cœur me dit que je me suis bien reposé et quand on m’a appelé, j’ai eu envie de revenir. Il y a 3 ou 4 mois je ne serais peut-être pas revenu, là j’ai envie de revenir, c’est peut-être le moment, cette opportunité se présente et je le fais avec beaucoup d’envie. C’est un plus gros défi, c’est une deuxième fois. Je ne regarde pas ça du tout, sinon je ne serais pas revenu, ça va plus loin que le simple fait de revenir, je suis animé par autre chose, c’est un deuxième projet qui se met en place ». Et le Français sera déjà à l’oeuvre samedi après-midi, à l’occasion du match de Liga contre le Celta.