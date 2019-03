Encore une nouvelle conquête pour Neymar?

Depuis sa rupture avec Bruna Marquezine dans le mois d’octobre 2018, l’international Brésilien Neymar, qui est actuellement blessé au pied droit, enchaînerait les conquêtes féminines.

A en croire le quotidien espagnol As , relayé par Orange, si l’activité de Neymar est nulle depuis plusieurs semaines sur la pelouse, celle hors terrain, elle par-contre est bien fournie.En effet, depuis qu’il a mis terme à sa relation avec Bruna Marquezine en octobre dernier, il enchaînerait les conquêtes féminines, selon As. Le quotidien sportif lui attribue donc plusieurs relations depuis cinq mois.

Selon les dernières révélations issues du quotidien 20 minutes, version Suisse, Liza Brito,une Zurichoise d’origine brésilienne aurait révélé comment elle a passé sa nuit avec la star à Paris. Elle affirme avoir rencontré Neymar dans le restaurant « le Matignon » , par le biais d’un ami commun à eux deux. Elle poursuit en ajoutant:« Ensuite nous sommes allés chez lui et il s’est passé quelque chose, mais je ne vous donnerai pas les détails. Quoi qu’il en soit, c’était très beau, il était très sympathique. Le lendemain matin, il a pris l’avion pour Barcelone. Ensuite, nous avons eu des contacts et nous voulions nous revoir à Paris ». Elle a aussi souligné que qu’elle n’a plus revu Neymar par la suite. « Neymar est en colère contre moi. Il pense que j’ai informé les médias pour me faire mieux connaître. Ce n’est pas vrai », a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, selon toujours nos sources, Neymar a été vu au Carnaval de Rio dansant et embrassant une jeune dame blonde, et au côté de Rafaela Porto, une chanteuse participant à l’édition brésilienne de « The Voice ». Il a aussi eu des nouvelles de la mère de son fils qui offrira très bientôt un petit frère à son fils. Carol Dantas est en effet enceinte.

Il faut noter que depuis qu’il a été blessé au pied droit lors de la rencontre Paris-SG contre Strasbourg en seizième de finale de la coupe de France le 23 janvier 2019, il a pris son mal en patience. Absent contre Manchester United en huitièmes de finale de Ligue des champions, comme l’an passé contre le Real Madrid, le numéro dix peaufine son rétablissement et pourrait retrouver les stades en avril.