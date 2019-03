En congé de maternité, Meghan Markle pourra compter sur George Clooney

En congé de maternité depuis quelques jours, la duchesse Meghan Markle ne fera plus d’apparitions publiques. Une période où, en attente de la naissance de son enfant, elle peut compter sur la protection de George Clooney.

Très attaché à l’amitié, George Clooney a, à maints reprises prouvé sa loyauté à Meghan Markle. Il vient une fois encore de prendre sa défense lors de son passage dans Good Morning Britain. « Je pense que c’est parfois un peu injuste. Je l’ai vu quand la presse peut vous attaquer pour des raisons ridicules, pour presque rien. C’est une femme très gentille et intelligente. Et ils (en parlant du prince Harry et Meghan) forment un couple vraiment merveilleux et aimant. » a affirmé George Clooney cité par Public. Il n’est plus à démontrer que la duchesse de Sussex qui attend son premier enfant avec le prince Harry est très proche du couple, George et Amal Clooney.

George et Amal Clooney ont même assisté au mariage royale de Meghan et du prince Harry. Le média informe que la femme de la star américaine a en partie préparé la baby shower somptueuse de Meghan à New York. Elle serait également à l’origine du rapatriement de Meghan Markle au Royaume-Uni à bord d’un jet privé. « Cela me semblait un peu injuste, elle n’avait rien fait à part vivre sa vie », a-t-il poursuivi en évoquant les commentaires négatifs et très méchants adressés à Meghan sur les réseaux sociaux. « Vous pouvez en grande partie ignorer et ne pas y prêter attention, mais c’est parfois méchant. »