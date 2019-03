Émirats arabes unis: une ministre du bonheur nommée

Le premier ministre des Émirats arabes unis a annoncé la nomination de Mme Ouhoud al-Roumi comme ministre du Bonheur, à l’occasion d’un remaniement ministériel. Elle s’assurera de l’harmonisation des actions gouvernementales en vue de préserver et pérenniser le bonheur sociétal.

Drôle de nomination aux Emirats arabes unis. Le premier ministre à la faveur d’un remaniement ministériel, a nommé Ouhoud al-Roumi comme ministre du Bonheur et également directrice générale de la présidence du conseil des ministres, fonction qu’elle occupe depuis le 10 février 2016.

La nomination de cette ministre du Bonheur s’inscrit dans « un objectif de surveillance et de pilotage des actions gouvernementales. Ces dernières devant s’inscrire dans un objectif de bienfaisance et de pérennisation du bonheur », a déclaré le cheikh et premier ministre des émirats arabes unis, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, en marge du sommet mondial des Gouvernements.

Pour cela, Mme al-Roumi s’affairera à mettre en place des plans, des projets et des indicateurs mesurant les actions des ministres en faveur du bonheur, a expliqué le cheikh sur son compte Twitter. Un ministre de la tolérance a également été nommé lors de ce remaniement, rapporte Geopolis. Pour rappel, en 1972 au Bhoutan, le roi Jigme Singye Wangchuck avait instauré un taux appelé Bonheur national brut, visant à mesurer les actions politiques et économiques, de façon à penser et concevoir l’économie du pays en respect des valeurs spirituelles bouddhistes.