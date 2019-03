Emily Ratajkowski menacée d’expulsion: son propriétaire furieux, l’accuse d’être « une voisine horrible » !

Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard seraient d’effroyables locataires. Le propriétaire de leur loft souhaite se débarrasser d’eux. Il se plaint de la musique assourdissante en pleine nuit et surtout de loyers impayés… pour plus de 100 000 euros. Excédé par le bruit et les loyers impayés, leur propriétaire intente une procédure en justice pour les expulser.

Selon de nouvelles révélations du New York Post, Emily Ratajkowski et son mari, le producteur Sebastian Bear-McClard, doivent non seulement plus de 100.000 euros à leur propriétaire à New York, mais ils font aussi de sa vie un enfer. Antoni Ghosh vit à côté du couple millionnaire dans le quartier de NoHo. Il a fourni des preuves à la justice américaine pour tenter de les faire expulser.

« Pouvez-vous baisser le son? J’essaie de dormir. Il est 4h30 du matin », « Il est 4h du mat’, vous m’avez réveillé moi et ma fille, il est interdit d’organiser des fêtes dans l’immeuble », a par exemple écrit Antoni à Sebastian au cours des dernières années. D’après sa plainte, le couple de stars a l’habitude de diffuser de la musique très fort en pleine nuit. Depuis 1982, la « Loft Law » est censée protéger les artistes dans le besoin. Le mari d’Emily utilise ce prétexte pour ne pas payer son loyer.