Egypte: deux fusillades près du Caire, un policier blessé et sept djihadistes présumés tués

Depuis la chute du régime du président islamiste Mohamed Morsi, les groupes extrémistes ont multiplié les attentats contre les forces de sécurité dans le pays. C’est ceux à quoi on a assisté ce jeudi 07 mars dans la capitale égyptienne.

Dans les périphéries du Caire, lors d’une opération de police, deux fusillades ont éclatés. Le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué annonce un bilan de sept djihadistes présumés tués et un policier blessé. Trois des djihadistes présumés ont été tués sur la route circulaire urbaine, au sud de la capitale égyptienne, selon un communiqué du ministère. Les suspects « préparaient une action hostile, la pose d’une bombe à Guizeh et se trouvaient à bord d’un pick-up déguisés en électriciens », précise la même source.

Des armes, des câbles électriques et des explosifs ont été trouvés à bord de leur véhicule, précise encore le communiqué. Les quatre autres suspects ont été tués dans un appartement du quartier périphérique de la même ville. Des armes et des matériaux pour fabriquer des bombes y ont été saisis. Selon les autorités, les djihadistes présumés qui ont été tués étaient membres du groupe extrémiste « Hasm », un groupe armé considéré comme terroriste et liés aux frères musulmans. Le groupe Hasm a revendiqué depuis 2016, plusieurs attentats contre la police, des responsables et des juges, au Caire.

Un nombre important de djihadistes tués en un an

En février 2018, les autorités ont lancé, sur ordre du président Abdel Fattah Al-Sissi, une vaste opération pour déloger le groupe Etat islamique de la péninsule du Sinaï, dans l’est de l’Egypte, et éradiquer les foyers terroristes du pays. Au total, plus de 550 djihadistes présumés et une quarantaine de militaires ont été tués depuis le lancement de cette opération, selon les chiffres officiels.