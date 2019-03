Du foot à la religion, un gardien bientôt pasteur

Après plusieurs années dans l’univers du football, l’international brésilien évoluant au poste de gardien au Watford FC, Heurelho Gomes, a confié qu’il pourrait devenir pasteur l’année prochaine. Il abandonnera ainsi le monde du football.

Après 5 saisons chez les ‘Hornets‘, Gomes a déclaré être à « 99% certain » de prendre sa retraite à la fin de la saison. Âgé de 38 ans, le joueur avait laissé couler des larmes d’émotions lors de la célébration, comme un adieu improvisé au Vicarage Road. Selon Besoccer, Heurelho Gomes a déjà une petite idée de ce qu’il fera après le foot.

« Je suis prêt, j’ai reçu un appel de Dieu pour devenir pasteur, alors peut-être que je vais devenir pasteur. Il y a eu du changement lors des dernières années. Cette fois à l’intérieur de moi a grandi de plus en plus. Cela peut être une opportunité pour moi, pour transmettre ce message à ceux qui en ont besoin », a déclaré le gardien dans son interview accordée à The Sun.

Selon la même source, Gomes devrait aussi rester dans le monde du football et aider les jeunes joueurs. En devenant un agent, il pourrait ainsi repartir son temps entre ce métier et la vocation de pasteur : « Je pense que je peux être bon pour aider les joueurs, les emmener dans les bons clubs d’Europe. Quand je parlais à des jeunes au Brésil, leurs parents me voyaient et ils connaissaient mon histoire en Angleterre. Ils me disaient : ‘S’il vous plait, aidez-le. Vous êtes la bonne personne.' »