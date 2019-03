Djibouti, Ethiopie, Kenya …, Emmanuel Macron en tournée de séduction de l’Afrique anglophone

Le chef de l’État français, Emmanuel Macron, entame ce lundi 11 mars, une tournée de quatre jours en Afrique de l’Est où il entend mener une opération de charme en faveur des entreprises françaises pour contrer l’influence croissante de la Chine dans ces marchés en pleine expansion.

C’est une tournée inédite pour un président français qu’entame Emmanuel Macron en Afrique de l’Est. Le chef de l’Etat atterrit ce lundi soir à Djibouti, première étape d’un voyage de 4 jours ( du 11 au 14 mars 2019) qui le mènera en Ethiopie puis au Kenya, deux pays parmi les plus peuplés et les plus dynamiques du continent. C’est le plus long déplacement d’Emmanuel Macron depuis le début de la crise des « gilets jaunes ».

Après Djibouti, Emmanuel Macron est attendu en Éthiopie dès mardi après-midi puis au Kenya mercredi et jeudi, dernière étape de sa tournée en Afrique de l’Est. But de ce périple, prendre pied dans deux pays anglophones, l’Ethiopie et le Kenya, où la France est peu présente. Après une courte étape à Djibouti, où il rencontrera les soldats français déployés sur place, Emmanuel Macron se rendra ensuite en Éthiopie puis au Kenya, où trois milliards d’euros de contrats seront signés.

Pour rapprocher la France de l’Afrique, le président Emmanuel Macron n’hésite pas à sortir de la traditionnelle zone d’influence francophone. En novembre 2017, le chef d’État français s’était rendu en visite officielle au Ghana, petit pays anglophone ouest-africain. Ce choix « illustre notre approche continentale et notre ambition de nouer des liens avec l’Afrique anglophone », explique-t-on à l’Élysée.

Après le Ghana, Emmanuel Macron avait effectué en juillet 2018, un voyage stratégique au Nigéria qui s’appuie d’abord sur la coopération économique et le développement pour tisser de nouveaux liens. Le Nigeria, avec ses 180 millions d’habitants et sa production de pétrole reste un partenaire économique indispensable pour la France.