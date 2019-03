Des sans-abris transformés en hotspots Wi-Fi

Une agence de marketing américaine est devenue la risée des visiteurs du festival South by Southwest (SXSW) qui s’est tenu à Austin, au Texas après le lancement de sa campagne nommée Homeless Hotspots qui transforme une douzaine de sans-abri en hotspots Wi-Fi humains.

Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les chercheurs rivalisent d’ingéniosité pour rendre possible, l’impossible. Dans le même temps, des idées originales parfois absurdes voient également le jour. Mais si certaines connaissent un grand succès comme des moutons transformés en relai WI-FI, d’autres par contre deviennent la risée de tout un peuple comme l’idée d’une agence américaine qui veut transformer des SDF en hotspots Wi-Fi humains.

En effet, l’agence BBH Labs dans le but d’offrir une solution alternative aux conditions de vie des sans-abris a lancé la campagne Homeless Hotspots qui permet aux SDF de « louer » un accès à Internet par le biais d’une connexion WiFi qu’ils proposent sur eux, via une connexion 4G. L’initiative a été mise en place sur le lieu du festival South by Southwest (SXSW), où 13 sans-abris ont été équipés de routeurs sans fil et de tee-shirts « Je suis un hotspot 4G ». « Les festivaliers doivent payer pour avoir accès aux réseaux 4G portés par nos collaborateurs sans-abri. Ce service est destiné à fournir une bonne couverture lors des conférences » explique le site du projet. Mais cette forme de commerce déguisé n’est pas du tout du goût de tout le monde et au SXSW comme sur Internet, où certains internautes et médias comme le New York Times ou Read Write Web mettent en avant une instrumentalisation de l’individu, évoquant même une situation utopique.

De son côté, l’agence BBH Labs a été obligée de prendre la parole face à la polémique, expliquant qu’aucun bénéfice n’était fait durant cette campagne et que la totalité de l’argent reçu sera versé à une association qui développe justement ce type de démarche. Plus qu’une campagne marketing, Homeless Hotspots est défini par BBH Labs comme étant une « expérience caritative » destinée à démocratiser ce type de service.