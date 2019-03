Décès de Stan Tohon: en larmes et inconsolables, ces artistes béninois lui rendent hommage

Le monde artistique et culturel béninois est en deuil. Le roi du “Tchink System”, Stan Tohon qui a subi une opération au genou effectuée depuis juillet 2018, est décédé à Paris, mardi 26 février 2019 à l’âge de 64 ans. A l’annonce de son décès, des acteurs culturels béninois toutes catégories confondues, lui ont adressé un hommage sur Facebook.

IL est claire que le décès du chanteur béninois Stan Tohon est une perte pour la culture béninoise. Suite à l’annonce de sa mort mardi dernier, Vivi l’internationale en larme, Madou très triste, Vincent Ahéhéhinniou qui était incapable de contenir ses larmes sur FRisson radio , Rek Souza et Sèna Joy toutes deux inconsolables et bien d’autres artistes lui ont rendu un hommage mérité. ” Stan Tohon est mort. Vive Stan Tohon. Mon collègue; le CEMG GBÉGAMEY a donné au BÉNIN , un artiste inspiré avec un style musical fantasque “le Tchink systhem” . Un baobab de la musique béninoise s’en est allé; Tohon Stan a bien joué sa partition ! qu’il repose en paix. Rest in peace à la légende !!” a publié Madou La Daronne, sur Facebook. Pour NEL OLIVER c’est un ami qui s’en est allé: “Il s’en est allé, mon cher ami, mon cher compagnon, mon frère. Stan TOHON n’est plus. Grande est ma douleur et mon amertume. L’Artiste ne meurt jamais. Que Dieu Tout Puissant, dans sa miséricorde, t’accueille dans sa maison. Repose en Paix, “Ahoo”.