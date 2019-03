Dans l’univers du strip-tease, Cardi B tourne son premier film avec Jennifer Lopez

Cardi B ne cesse de faire des reconversions ! après le strip tease, elle s’est lancée dans le rap. Et maintenant elle semblerait intéresser par le cinéma. La rappeuse Cardi B va tourner son premier film, autour de l’univers du strip-tease. Pour ses débuts au cinéma dans « Hustlers », elle sera notamment accompagnée de Jennifer Lopez.

La rappeuse Cardi B va faire ses premiers pas au cinéma. C’est ce qu’a révélé le site Deadline indiquant qu’elle complétait le casting du film « Hustlers » aux côtés de Jennifer Lopez, mais aussi Lili Reinhart, star de la série pour ados « Riverdale », Constance Wu (« Crazy Rich Asians ») ou encore Julia Stiles (« Save the Last Dance », « Jason Bourne ») et la chanteuse et comédienne Keke Palmer.

Le tournage du long-métrage est programmé pour le 22 mars à New York sous la direction de Lorene Scafaria (« The Meddler »). En plus de tenir le rôle principal, Jennifer Lopez sera également l’une des productrices du projet aux côtés de STX.

Le film suivra l’histoire d’une ancienne stripteaseuse, joué par Jennifer Lopez qui met en place une escroquerie visant à voler des milliers de dollars à la clientèle aisée de Wall Street. Une histoire inspirée de faits réels relatés dans un article publié en 2016 dans le New York Magazine par Jessica Pressler, intitulé « The Hustlers at Scores ».

Cardi B retrouvera la chanteuse Jennifer Lopez avec qui elle avait collaboré sur la chanson « Dinero » en 2018. Avant d’être l’une des rappeuses phare du moment, Cardi B avait commencé en tant que stripteaseuse, sans s’en cacher. « Je suis ravie d’avoir la chance de travailler avec un groupe de femmes dynamique, a déclaré la réalisatrice Lorene Scafaria, Nous sommes reconnaissants d’avoir réuni un tel casting électrisant et avons hâte de commencer à tourner à la fin de la semaine », a-t-elle conclut.

« J’ai fait du strip-tease pendant trois ans et demi. Je ne le conseille pas à tout le monde parce que ce n’est pas fait pour tout le monde, mais ça m’a fait gagner de l’argent. Ça a payé mes factures. Ça m’a permis d’avoir mon propre appartement et de me refaire la poitrine. J’ai commencé à gagner beaucoup d’argent et tout ça j’ai pu l’investir dans mon rêve « confiait Cardi B sur le plateau d’Ellen DeGeneres à propos de son passé.