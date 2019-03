Culture: le « Yoruba », une langue africaine officialisée au Brésil

Selon l’information rapportée par la journaliste Nathalie Amar de Radio France Internationale dans son émission « LA VIE ICI », l’Etat brésilien vient d’accorder une place de choix au « Yoruba. Cette langue qui est l’une des plus importantes au Nigéria et au Bénin, sera désormais introduite dans le programme éducatif brésilien comme une langue obligatoire.

Selon le ministre brésilien de la culture, le Dr Sérgio Sá leitão, le gouvernement a introduit l’étude obligatoire de l’histoire africaine et de la langue yoruba dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire.

Le ministre a pris la parole lors d’un événement où l’Institut d’études africaines de l’Université de Sao Paulo, au Brésil, a présenté des dignitaires importants, dont des artistes et des historiens Nigerians, ainsi que des professeurs de culture et de tradition.

Selon lui, l’inclusion de l’histoire africaine et de la langue yoruba dans le programme contribuerait à rapprocher le peuple africain brésilien de ses racines et encouragerait la compréhension de la langue parmi les autres langues importantes du Brésil, à l’exception du portugais qui est la langue officielle.

Le festival des arts et de la culture, FESTAC 77 comme motif.

Le ministre a également évoqué le rôle joué par le Brésil lors du festival des arts et de la culture, FESTAC 77, tenu à Lagos (Nigeria) en 1977; les programmes interculturels constants entre le Nigeria et le Brésil; le carnaval annuel des arts, de la musique et des expositions culturelles mettant en vedette des artistes africains éminents et des écrivains yoruba tels que Yinka Shonibare, Adeyinka Olaiya et El Anatsui, parmi lesquels le très respecté écrivain Yoruba, le professeur Wande Abimbola.

Parlant lors de l’événement, le lauréat du prix Nobel péruvien, le professeur Mário Vargas Llosa, a également mentionné la communauté africaine au Pérou où les Péruviens africains sont installés jusqu’à ce jour.

Vargas Llosa, qui a remporté le prix Nobel de littérature en 2010, est connu comme l’un des romanciers et essayistes les plus importants d’Amérique latine et l’un des principaux auteurs de sa génération.

Selon Vargas Llosa, le peuple yoruba et sa culture ont aidé l’univers, l’IFA a prouvé son existence chez les êtres humains dès le début et l’IFA est encore très vivante et doit être reconnue encore plus qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Selon le professeur Mário Vargas, la langue yoruba ne devrait plus être considérée comme une langue ethnique mais comme une langue universelle vivante dans la culture et la tradition des Africains et ses racines dans l’univers.