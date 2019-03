Culture: après 4ans, « A la recherche du Vodoun » de Djimon Hounsou enfin disponible

Après quatre années de tournage et de réalisation, le film documentaire intitulé » A la recherche du Vodoun », de l’acteur hollywoodien Djimon Hounsou est enfin disponible. D’une durée de 66 minutes, le film raconte l’histoire de « Voodoun » dans sa dimension physique et spirituelle.

Ce film documentaire de 66 minutes sur l’histoire de « Vodoun » est selon Djimon Hounsou, « un projet qui date de plusieurs années« . Il ne s’agit pas d’une réalité, mais un voyage d’initiation dans les profondeurs les plus occultes du « Vodoun ».

Tourné au Bénin, au Togo et en Amérique latine, le film amène le spectateur à la rencontre de Sakpata, du Vodoun Dan, du Vodoun Tohossou, de Hèviosso et de Mami Wata.

En mettant ce film à la disposition du public, Djimon Hounsou prouve son attachement à sa culture et à son histoire. » A la recherche du Vodoun » est une narration de l’histoire du « dieu Vodoun » à travers une vision africaine.

L’attente a été longue. Mais elle a fini par être comblée. L’acteur béninois d’Hollywood tient sa promesse vis-à-vis de ses nombreux fans. Sur son compte instagram, Djimon Hounsou informe que le film est déjà présent dans 30 pays et sur iturnes.

Djimon Hounsou né le 24 avril 1964 à Cotonou, est un acteur, réalisateur et mannequin américain d’origine béninoise. Il est surtout connu pour ses rôles dans Gladiator, Amistad, Blood Diamond, The Island, Forces spéciales ou Never Back Down ainsi que pour son rôle de Korath dans Les Gardiens de la Galaxie.