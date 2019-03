Cristiano Ronaldo:  » C’est pour ça qu’on m’a recruté »

Au terme d’un match fou où l’intensité était à son comble, la Juventus Turin est venu à bout de l’Atletico Madrid en 8ème de final retour de la ligue des champions grâce à un triplet historique de Cristiano Ronaldo. Il l’avait promis aux supporteurs turinois et il l’a fait.

Cristiano Ronaldo a encore frappé. Le quintuple ballon d’or a offert à la vieille dame son ticket pour les quarts de finales de la ligue des champions. Dos au mur avant le début de la rencontre, la Juventus devait gagner la rencontre par trois buts d’écart suite à sa défaite logique au match aller au Wanda Métropolitano (2-0). Et pour y parvenir , rien de tel qu’un Cristiano Ronaldo tout feu tout flamme.

La super star portugaise a étalé au cours de ce duel au sommet entre les deux des plus sérieux prétendant au titre, sa très riche expérience en C1. L’international portugais a tout simplement renversé l’Atletico Madrid en marquant à trois reprises ; son 24ème face à l’Atletico Madrid mais surtout son 123ème en C1. Plus incroyable encore, Ronaldo a désormais plus de réalisations à son actif que le club madrilène dans l’histoire de la C1 comme le rappelle les stats d’Opta.

A la fin du match, l’international portugais a donné son avis sur la rencontre. « Il fallait que ce soit une soirée vraiment spéciale et ça a été le cas. Si on continue comme ça, on n’a pas encore gagné mais on a des raisons d’être fiers et on est sur la bonne voie… C’est pour ça que la Juve m’a recruté et j’ai essayé de faire mon travail. C’est une soirée magique. C’était une équipe très difficile à jouer mais on a montré qu’on était une très grande équipe. On procède étape par étape, on verra », a déclaré Cristiano Ronaldo au micro de Sky Sports, après la fin du match suivi par l’entraîneur de la Juventus, Maximiliano Allegri au micro des journalistes de RMC Sports « Cela a été une grande performance de l’équipe qui a très bien joué, avec beaucoup de lucidité et de froideur par rapport à l’aller. Notre tactique ? C’était difficile de renverser la vapeur parce que le dernier match de l’Atlético était très bon. Cristiano Ronaldo ne peut pas mettre un terme à la compétition avec seulement un but et il l’a démontré ce soir ».

De leur coté, les malheureux du jour bien qu’ils regrettent l’élimination alors qu’ils avaient 50% de chance de se qualifier, se disent déjà tourner cette page et se concentrer sur le championnat : « On les a laissés centrer, nous mettre dans notre surface. Il y avait du monde devant, sur les centres on savait qu’ils pouvaient nous faire mal… On savait que ce serait compliqué ici. A l’aller on a fait le match parfait, ici on n’a pas fait le même match. Contre ces équipes on paye direct. Maintenant il faut continuer en championnat et on verra la saison prochaine… Oui, on est déçus. Peut-être que j’aurai dû rentrer plus dans le jeu, toucher plus le ballon comme à l’aller, amener le match à mon rythme. Je me sens un peu coupable. Je crois encore à ce club et on fera tout… Il nous a manqué de tout. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, on sait qu’il peut faire la différence à chaque qualification. On l’avait bien pris à l’aller, aujourd’hui ça s’est mal passé », a déclaré Antoine Griezmann l’attaquant de l’Atlético Madrid à RMC Sports renchérit par Diego Simeone, le coach des Matelassiers « Je suis sûr que Cristiano a fait le geste avec la même intention que moi, pour son peuple. Le match le plus décevant ? Non, parce que je ne pense pas qu’on manquait de caractère ou d’engagement. Ils nous ont dépassés. Quand je vois une équipe qui nous surpasse, je dois les féliciter. Nous avons essayé d’avoir plus d’importance. Cristiano est l’un des meilleurs au monde et il est normal qu’il puisse apparaître comme il est apparu. On s’est sûrement trompés dans beaucoup de choses mais c’est ce que je dis à mes joueurs. Une approche tactique ? Ils étaient meilleurs. En seconde période, nous n’avions aucune chance », a confié Diego Simeone l’entraîneur de l’Atlético.

La Juventus rejoint donc entre autres, l’Ajax d’Amsterdam, Manchester United ou encore Manchester City. Le tirage au sort pour les quarts de finale aura lieu le vendredi 15 mars 2019 après les dernières rencontres de ce 8ème de finales prévu pour ce mercredi 13 mars.