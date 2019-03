Crash d’un Boeing 737 MAX 8: le PDG d’Ethiopian Airlines fait des révélations

Le PDG d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, a parlé mardi 12 mars de l’accident qui a coûté la vie à 157 personnes et a révélé ce que le pilote a déclaré quelques minutes avant l’accident.

Dans une interview exclusive avec CNN, Gebremariam a déclaré que le pilote de l’avion malheureux avait fait état de « problèmes de contrôle de vol » peu de temps après le décollage et qu’il était sur le point de retourner à la « base ». «Selon la communication vocale enregistrée avec le contrôleur de la circulation aérienne, le pilote a signalé des problèmes de contrôle de vol et avait du mal à contrôler l’avion. Il a demandé à retourner à la base et il a reçu l’autorisation… c’était à 8h44, à la même heure où l’avion a disparu du radar», a-t-il déclaré. Cependant, il n’a pas détaillé les problèmes rencontrés par le vol mais a confirmé qu’ils avaient immobilisé des avions similaires jusqu’à la fin des enquêtes. Il s’agit du deuxième accident impliquant un Boeing 737 MAX 8 en un peu moins de cinq mois et des questions sont maintenant posées.

Gebremariam a été interrogé sur les similitudes entre le dernier accident et le vol 610 de Lion Air en octobre 2018 au large de la côte indonésienne, qui a tué 189 personnes à bord ; tout en précisant qu’il est trop tôt pour spéculer, il a ajouté que tous les pilotes avaient été correctement entraînés et qu’il y avait une consigne de navigabilité après le crash de l’Indonésie. Le PDG a toutefois admis que les similitudes entre les deux accidents étaient criantes, étant donné que les deux avions étaient nouveaux et qu’ils se sont tous deux écrasés peu après le décollage. Il a ajouté que l’enregistreur de données de vol (boite noire) récupéré de l’avion sera envoyé à l’étranger pour analyse.