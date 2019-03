Crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines: les nationalités des victimes

Les 149 passagers et 8 membres d’équipage sont morts. Un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines, qui assurait le vol ET 302 reliant Addis Abeba à Nairobi, s’est écrasé dans la matinée de dimanche 10 mars. Les 157 personnes à bord de l’appareil sont originaires de 35 pays.

– Afrique – Kenya 32, Ethiopie 9, Egypte 6, Maroc 2, Djibouti 1, Mozambique 1, Rwanda 1, Soudan 1, Somalie 1, Togo 1, Ouganda 1, Nigeria 1.

– Amérique du Nord – Canada 18, Etats-Unis 8

– Asie – Chine 8, Inde 4, Indonésie 1, Népal 1

– Europe – Italie 8, France 7, Royaume-Uni 7, Allemagne 5, Slovaquie 4, Russie 3, Autriche 3, Suède 3, Espagne 2, Pologne 2, Belgique 1, Irlande 1, Norvège 1, Serbie 1.

– Moyen-Orient – Israël 2, Arabie Saoudite 1, Yémen 1

– Autre – Passeport ONU 1

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019