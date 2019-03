Crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines: les explications de la compagnie

Le crash du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines, survenu ce dimanche 10 mars 2019, n’a épargné la vie à aucun des passagers à bord de cet appareil. Les 157 personnes qui se trouvaient à bord de cet avion qui effectuait la liaison entre Addis-Abeba (Ethiopie) et Nairobi (Kenya), ont tous perdu la vie.

Quelques temps après le décollage de l’avion de l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, le pilote a signalé des difficultés et a souhaité faire demi-tour, a expliqué le PDG de la compagnie, aux hommes des medias au cours d’une conférence presse à Addis-Abeba. Aux dires de ce dernier, six minutes plus tard, après avoir reçu l’autorisation de faire demi-tour, l’appareil a disparu des radars. « Notre vol partait d’Addis-Abeba en direction de Nairobi. Il a décollé de l’aéroport à 8h38 mais six minutes plus tard, en plein vol, il a eu des difficultés et a disparu des radars » alors qu’il avait eu « l’autorisation » de faire demi-tour et de repartir vers Addis-Abeba », a-t-il précisé.

Plus de 30 nations touchées par ce crash

Les 157 passagers à bord de cet appareil sont de plus de 30 nationalités différentes. Selon la compagnie, les 157 personnes à bord, dont huit membres d’équipage, ont toutes péri. Parmi ces victimes figurent : 32 Kenyans, 18 Canadiens, neuf Ethiopiens, huit Italiens, huit Chinois, huit Américains, sept Britanniques, huit Français, six Egyptiens, cinq Néerlandais, quatre Indiens, quatre Slovaques, trois Autrichiens, trois Suédois, trois Russes, deux Marocains, deux Espagnols, deux Polonais et deux Israéliens. La Belgique, l’Indonésie, la Somalie, la Norvège, la Serbie, le Togo, le Mozambique, le Rwanda, le Soudan, l’Ouganda et le Yémen comptaient chacun un ressortissant. A bord de cet avion se trouvait aussi quelques passagers voyageant avec un passeport de l’ONU.

Il est à noter que l’avion a récemment livré à la compagnie. Les deux pilotes qui étaient aux commandes de cet appareil, sont très expérimentés car cumulaient plus 8000 heures et 200 heures de vol respectivement pour le pilote Yared Getachew et Ahmed Nur Mohammad, son copilote, a communiqué Ethiopian AirlInes.

Remarquons que ce Boeing qui vient de s’écrasé est du même modèle que Lion Air de la compagnie indonésienne qui s’était abîmé en mer de Java, faisant 189 morts, le 29 octobre 2018. La cause de l’accident, survenu peu après le décollage de Djakarta, la capitale de l’Indonésie, n’a pas encore été déterminée avec certitude. A la suite de cette catastrophe, la communauté aéronautique s’était interrogée sur le manque d’information des compagnies et des pilotes sur son nouveau système anti-décrochage.

Le précédent accident grave d’un avion de ligne d’Ethiopian Airlines était celui d’un Boeing 737-800, qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010, faisant 90 morts. Le rapport final officiel de l’enquête libanaise rendu public en 2012 indiquait que cet accident était dû à une erreur de pilotage, une conclusion que la compagnie éthiopienne avait alors rejetée, nous apprend France info.

Tout compte fait, la compagnie estime qu’il est trop tôt pour donner la véritable cause de l’accident. L’enquête sera donc menée par les autorités aériennes compétentes en Ethiopie, en collaboration avec le constructeur, Boeing, a jouté la compagnie.