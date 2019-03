Crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines: le début des messages de condoléances

Peu après l’annonce du crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines, les messages de condoléances et de soutiens à l’endroit des parents des disparus ont commencé.

C’est d’abord les autorités éthiopiennes, à commencer par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a exprimé « ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien-aimés sur le vol régulier d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin ». A sa suite, le président kenyan Uhuru Kenyatta a, sur Twitter, également fait part de sa « tristesse ». « Nous sommes attristés par les nouvelles indiquant qu’un avion de ligne d’Ethiopian Airlines s’est écrasé six minutes après le décollage en direction de Nairobi. Mes prières vont à toutes les familles et aux proches de ceux qui étaient à bord », a-t-il écrit.

La compagnie Boeing s’est déclarée « profondément attristée d’apprendre la disparition des passagers et de l’équipage du vol Ethiopian Airlines 302 ». En effet, la compagnie a, dans un communiqué présenté ses condoléances aux familles des victimes puis précisé qu’une équipe technique était mise à disposition pour aider l’enquête.

De son côté, la France a adressé « ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie », dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, avant l’annonce de la présence de Français à bord. Le président de la République Emmanuel Macron a confirmé dimanche après-midi la mort de « plusieurs » Français dans ce crash. « J’adresse mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes du vol d’Ethiopian Airlines, dont plusieurs étaient françaises. Je partage leur tristesse. La France se tient aux côtés des peuples kenyan et éthiopien et leur témoigne son entière solidarité », a tweeté le chef de l’Etat français, qui sera de mardi à jeudi en Ethiopie et au Kenya notamment, dans le cadre d’un voyage officiel.