Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo de plus en plus écartée du FPI ?

Quelle est la place de Simone Gbagbo au sein du front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo ? C’est la question qui taraude l’esprit des ivoiriens qui supputent sur le fait que l’épouse de l’ancien président aurait été écartée des affaires du parti politique.

Le secrétaire général du FPI, Assoa Adou est allé en Belgique pour rencontrer Laurent Gbagbo et traiter des questions du parti, mais à son départ, il a pris le soin de désigner son adjoint Odette Sauyet Likikouet pour assurer son intérim. Une première situation qui fait suite à une rumeur sur un éventuel divorce entre Gbagbo et son épouse et aussi à une information de Beninwebtv selon laquelle les choses vont moins bien entre les deux personnalités ivoiriennes. De sources médiatiques, entre Simone Gbagbo et les cadres du parti, les relations seraient tout aussi difficiles.

Depuis la sortie de l’ancienne première dame de prison à la suite d’une ordonnance d’amnistie prise par le Président Alassane Ouattara, en août dernier, plusieurs observateurs s’attendaient à la voir percer et influente au sein de son parti ; mais le contraire se fait remarquer de plus en plus et l’ex-première dame semble être progressivement écartée des affaires. Le décès tragique d’Abou Drahamane Sangaré, le 3 novembre dernier, aurait pu ouvrir le chemin à Simone Gbagbo, 2ème vice-présidente, pour assurer l’intérim ; mais Laurent Gbagbo a décidé de prendre lui-même la direction du parti et de mettre fin à l’intérim.

De plus, pour assurer les affaires courantes du FPI, alors que Gbagbo était en prison, il a désigné le Secrétaire général, Dr Assoa Adou, alors que beaucoup pensaient déjà à Simone pour cette tâche. Cette option serait-elle dû à une crise de confiance ou un malaise entre les deux personnalités ? En tout cas, tout porte à croire que Simone Gbagbo n’est plus influente au sein du FPI et on pourrait en déduire qu’il s’agirait de manœuvres pour freiner ses ambitions politiques, indique Afrique sur 7.