Côte d’Ivoire: l’ONG Urgences Panafricanistes s’insurge contre la machinerie françafricaine

L’ONG Urgences Panafricanistes Côte d’Ivoire a pris d’assaut l’Institut français, dans l’après-midi de ce jeudi 28 février 2019, pour dénoncer la machinerie françafricaine et ses chaînes tentaculaires (Franc CFA, Medias, Bases militaires etc).

Après leur récente mobilisation contre le néocolonialisme français lancée par l’activiste franco-béninois et président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba, le samedi 23 février 2019, à l’issue de laquelle, ils ont condamné et se sont désolidarisés des récents propos « ubuesques et indignes » du Président Ouattara devant le perron de l’Élysée en soutien du franc CFA, l’ONG Urgences Panafricanistes Côte d’Ivoire, reste toujours droite dans ses bottes. Armés de leur slogan stimulateur : « Ce que l’élite dirigeante ne fait pas pour le peuple, le peuple le fera lui-même », les militants de l’ONG Urgences Panafricanistes Côte d’Ivoire, ont manifesté leur ras-le-bol ce jeudi 28 février 2019 dans l’enceinte de l’Institut français de la côte d’ivoire, pour dénoncer la politique impérialiste française de mainmise sur l’Afrique et l’asphyxie économiquement avec le franc CFA.

« La France piétine les constitutions africaines, pille l’Afrique par le franc CFA et de par ses bases militaires, crée des guerres en Afrique et finance le Boko-haram et les rébellions en Afrique », déclare l’ONG Urgences Panafricanistes Côte d’Ivoire.

Devant l'adversité, il faut faire preuve de virilité !Nous avons, cet après-midi, crié notre rage de la françafrique à l'Institut Français !À bas la France Impérialiste !! Publiée par Urgences Panafricanistes Côte d'Ivoire sur Jeudi 28 février 2019

« Nous seront prêts à en découdre et à aller à mort contre cette oligarchique française qui bafoue la dignité quand il s’agit de l’Afrique», précise l’ONG qui ajoute que : « Nous avons vu la France détruit la Libye, nous avons vu la France aller en guerre en Syrie, nous avons vu la France à vouloir imposer son dictât au Venezuela(…) c’est une France impérialiste qui est en déphasage totale des valeurs dont elle se prétend porteuse», poursuit l’ONG qui s’insurge contre les journaux dits “manipulés” en l’occurrence RFI et France 24 qui sont à la solde d’une France impérialiste et odieuse.