Côte d’ivoire : le footballeur Didier drogba à la recherche d’un emploi

L’ancien international ivoirien Didier Drogba fait parler de lui en côte d’Ivoire. Ce dernier, lors d’une interview accordée à la presse a affirmé être en quête d’un emploi.

“Je prends le temps de me reposer et de m’occuper de mes différentes affaires. J’ai ma fondation en Côte d’Ivoire. J’essaie aussi de voyager pour rencontrer pas mal de personnes dans différents domaines et acquérir de l’expérience au niveau du leadership”, a affirmé Didier Drogba. Puis de se prononcer sur la possibilité d’endosser le costume d’entraîneur : “Pourquoi pas, même si ce n’est pas quelque chose qui me tente de prime abord. On a le temps de se décider et de définir ce qui peut me plaire. Il faut non seulement que ça me plaise, mais surtout que je réussisse « .

Loin d’être ruiné, Didier Drogba est un entrepreneur qui a une hauteur de vue et qui est le premier Africain à devenir copropriétaire du Phoenix, un club de football américain.

L’enfant de Niaprahio, en bon businessman, a multiplié avec succès ses affaires.

En 2010, il était déjà le patron de sa société CLUBNOTE dont les actifs avaient augmenté de 350 000 euros à 760 000 euros après seulement un an. Il a un patrimoine immobilier, des objets d’art, des chevaux de course et des participations dans plusieurs sociétés cotées en bourse.

Selon le Sunday Time, DROGBA est à la tête d’une fortune de 80 millions d’euros, soit plus de 52.40.000.000fcfa.