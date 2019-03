Côte d’Ivoire: « Laurent Gbagbo sera bientôt de retour aux affaires »

On pensait qu’après huit années passées en prison à la Haye détenu par la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo profiterait de sa liberté pour se reposer et passer des moments de loisir afin de rattraper le temps ; et bien, c’est tout le contraire car ce dernier occupe son temps en travaillant sur son avenir politique et en recevant de nombreux visiteurs en toute discrétion.

Acquitté par la chambre de première instance de la CPI puis libéré sous condition par la chambre d’appel de ladite cour le 1er février dernier, Laurent Gbagbo ne dort pas sur ses lauriers en Belgique où il a été accueilli. Il mène ses activités politiques et reçois ses amis et autres personnalités politiques. Selon Afrique sur 7, Gbagbo a reçu le 12 mars dernier à Bruxelles, son conseiller français, Alain Cappeau qui, après cette rencontre, a fait des « révélations époustouflantes ». Dans une note dont des extraits ont été rendues publiques par le même média, Cappeau indique que sa visite à Laurent Gbagbo a été fait en compagnie d’un ancien ministre français, mais que le détail le plus marquant était « l’état d’esprit de Laurent Gbagbo, résolument porté vers la réconciliation des Ivoiriens ».

« En homme serein et avisé, Laurent Gbagbo sait que l’état de grâce dans lequel il est, et qu’il a payé au prix fort, doit bénéficier en priorité au peuple ivoirien dans un seul élan, celui de la réconciliation d’un pays fracturé, à la merci de toutes sortes de prédateurs », a déclaré le conseiller spécial de Gbagbo. Il ajoute qu’au regard de l’atmosphère sociopolitique ivoirien, que suit de près l’ancien président, ce serait se précipiter que d’avancer d’ores et déjà que « tout est calé », car « une conjecture n’est pas « calable », n’en déplaise à ceux qui raisonnent par adduction à partir d’une réalité supposée ». A partir de ces déclarations de l’auteur du livre « Laurent Gbagbo, la conscience ivoirienne », ce dernier exprime une ferme conviction que l’histoire s’achèvera avec un retour de Gbagbo au pouvoir en Côte d’Ivoire.