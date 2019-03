Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo au centre de la guerre entre Soro et Ouattara

Laurent Gbagbo « le boulanger » ; c’est ce surnom de l’ancien président de Côte d’Ivoire qui revient ces derniers temps dans la guerre entre les pro-Guillaume Soro et les partisans du président Alassane Ouattara.

« Si Gbagbo par sa ruse est un Boulanger, alors le Président Ouattara est le « Farinier », le propriétaire du champ de blé », indique le clan de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne pour prendre la défense de leur champion Soro. En effet, la sortie ce weekend, du ministre Touré Mamadou lors de laquelle il accuse Soro Guillaume et Henri Konan Bédié de faire de la manipulation autour du dossier Gbagbo, a rendu « fou furieux Franklin Nyamsi, la bouche-armée de ex-Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire », écrit le site Afrique sur 7. « Concernant le Président Laurent Gbagbo, quand la procédure va totalement prendre fin au niveau de la CPI, on va discuter pour voir les conditions de son retour dans la quiétude. Le Président Ouattara a dit que Gbagbo est son frère, alors n’écoutez pas les gens qui hier ont salué le départ du Président Gbagbo à la CPI… Qu’ils sachent qu’on ne change pas de position parce qu’on recherche le fauteuil présidentiel », avait déclaré le ministre.

Franklin Nyamsi n’y est pas allé par quatre chemins pour répondre et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots. Le Professeur d’Université et conseiller spécial de Guillaume Soro, martèle : «… Monsieur Alassane Ouattara, en sens inverse, c’est lui l’homme politique ivoirien qui est le plus connu pour dire le contraire de ce qu’il fait. Il fait le contraire de ce qu’il dit. En son temps déjà, le Président Gbagbo était appelé « boulanger ». Et je crois avoir vu le Président Laurent Gbagbo d’ailleurs, lors d’une interview avec Monsieur Denisot, dire que cela faisait de lui quelqu’un de très intelligent. Mais aujourd’hui, si on peut dire que le Président Laurent Gbagbo, par sa ruse connue, était un « boulanger », le Président Alassane Ouattara lui c’est le « Farinier ». On peut même dire que c’est le propriétaire du champ de blé. C’est lui qui vend la farine avec laquelle fonctionne la boulangerie. »

C’est toujours quelqu’un qui en dernière date est connu pour avoir menti

Le proche ami de Soro n’en a pas fini avec le président Ouattara. Il indique que ce dernier ne respecte pas ses engagements envers ses alliés ce qui a marqué la fin de la collaboration avec Soro Guillaume. « C’est lui (le Président Ouattara) qui force le Président Guillaume Soro à démissionner au mépris de la constitution, au mépris du droit et de la séparation des pouvoirs de l’Assemblée Nationale le 8 février dernier et il court dans les médias pour dire le contraire « Ah non, ce n’est pas moi, je n’ai rien fait », dernier mensonge, alors que ce n’est pas sa fonction en tant que Président de la République. C’est toujours quelqu’un qui en dernière date est connu pour avoir menti », a-t-il conclu.